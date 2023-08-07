Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Usai Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Hasibuan Jalani Pemeriksaan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:57 WIB
Usai Geruduk Polrestabes Medan, Mayor Dedi Hasibuan Jalani Pemeriksaan
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

 

MEDAN - Mayor Dedi Hasibuan, anggota Bidkum Kodam I/Bukit Barisan dikabarkan telah menjalani pemeriksaan oleh pihak Kodam I/Bukit Barisan. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari aksi Mayor Dedi Hasibuan di Satreskrim Polrestabes Medan pada Sabtu, 5 Agustus 2023 kemarin.

Saat itu, Mayor Dedi Hasibuan membawa puluhan oknum anggota TNI untuk mengintervensi proses hukum atas tersangka berinisial ARH, yang tengah terseret kasus dugaan pemalsuan surat yang tengah ditangani penyidik Polrestabes Medan.

Mayor Dedi disebut-sebut meminta agar tersangka ARH yang masih kerabatnya, untuk ditangguhkan penahanannya.

Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Inf Riko Siagian membenarkan bahwa adanya pemeriksaan itu. Ia menyebut pemeriksaan telah dilakukan di Makodam I/BB pada Minggu, 6 Agustus 2023 kemarin.

"Iya sudah dimintai keterangan kemarin. Dimintai klarifikasi," kata Rico, Senin (7/8/2023)

Halaman:
1 2
      
