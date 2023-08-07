Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polri Diminta Beri Sanksi Semua Pihak Terlibat Pembalakan Hutan Mangrove

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:26 WIB
Polri Diminta Beri Sanksi Semua Pihak Terlibat Pembalakan Hutan Mangrove
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Mabes Polri untuk memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melakukan penebangan hutan bakau (mangrove) secara liar.

Sebab, dampak dari pembalakan liar tersebut dapat merugikan banyak pihak. "Jadi yang seharusnya juga mendapatkan sanksi pidana itu orang-orang bahkan korporasi yang menerima manfaat dari praktik jahat tersebut," kata Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Menurut Uli, pembalakan hutan bakau membuat masyarakat pesisir dirugikan. Sehingga, pembalakan liar hutan mangrove ini harus diberantas sampai ke penerima manfaat yang paling besar.

Uli meminta agar Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi untuk mengusut perusahaan yang terlibat dalam praktik pembalakan liar.

"Menurut kami penting juga kemudian untuk dicek lebih jauh siapa penerima manfaat dari semua rantai penjualan itu karena dia gak mungkin berdiri sendiri, jadi kalau ada orang melakukan pembalakan terus menjual mengekspor, ini gak berdiri sendiri," ujarnya.

"Ini sama kaya kasus pertambangan liar atau pertambangann ilegal emas, meskipun warga yang melakukan penambangan emas tapi di belakang mereka ada beking ada perusahaan yang kemudian menyediakan peralatan, ini juga perlu dicek di kasus mangrove," kata Uli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157274/pemerintah-YG3a_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Hutan Mangrove Indonesia Serap 52 Ton Karbon Dioksida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156894/pemerintah-nmpE_large.jpg
PP Perlindungan Mangrove Perkuat Pemerintah dalam Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/1/3092194/ketua_kelompok_tani_hutan_penghijauan_maju_bersama_kasto_wahyudi-TKm1_large.jpeg
Cerita Perjuangan Warga Desa Pasar Rawa Langkat Pertahankan Keberadaan Mangrove
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/608/3091791/mangrove-uZQX_large.jpg
Banyak Perambahan Mangrove di Desa Tanjung Rejo, Sanksi Tebang 1 Harus Tanam 500 Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/337/2971712/rehabilitasi-hutan-mangrove-baru-tercapai-130-ribu-hektare-masih-jauh-dari-target-jokowi-G0f0CsMTJl.jpg
Rehabilitasi Hutan Mangrove Baru Tercapai 130 Ribu Hektare, Masih Jauh dari Target Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/19/338/2519409/wagub-riza-sebut-hutan-manggrove-penting-menjaga-lingkungan-51WB4GRsdW.jpg
Wagub Ariza Sebut Hutan Mangrove Penting Menjaga Lingkungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement