INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Polisi Acak-Acak Kampung Narkoba di Belawan, Seorang Pengedar Diamankan

Yudha Bahar , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:39 WIB
Polisi Acak-Acak Kampung Narkoba di Belawan, Seorang Pengedar Diamankan
Polisi gerebek kampung narkoba di Belawan (Foto: MPI)
MEDAN - Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam penggerebekan itu, sempat terjadi aksi kejar-kejaran petugas dengan pengedar narkoba yang membuang sabu ke semak-semak.

Petugas berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu yang kerap menjual sabu secara terang-terangan di sekitar permukiman warga.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Herison Manulang mengatakan bahwa penggerebekan kampung narkoba ini dilakukan atas dasar keresahan warga.

"Petugas juga menyita sejumlah barang bukti nakroba jenis sabu siap edar dan uang tunai," kata dia, Senin (7/8/2023).

Saat ini pengedar narkoba dan barang bukti diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
