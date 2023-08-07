Petani di Muba Dukung Ganjar Pranowo Usai Terima Pelatihan Pembibitan dari Relawan

MUBA - Sukarelawan Wong Kito Dewe Dukung Ganjar Pranowo mengadakan pelatihan usaha pertanian pembibitan sawit unggul kepada puluhan warga di dua titik lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Acara yang menyasar para petani itu diselenggarakan di Desa Sinar Jaya dan Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Koordinator Daerah (Korda) Wong Kito Dewe Kabupaten Musi Banyuasin, Ahmad Nurhadi mengatakan pelatihan ini penting diadakan mengingat sawit merupakan komoditi utama pertanian yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Mayoritas para petani daerah setempat menggantungkan keberlangsungan hidup mereka pada sektor pertanian, terutama perkebunan sawit.

"Kami menyadari pentingnya edukasi pengetahuan mengenai pembibitan sawit itu karena sawit menjadi komoditi utama yang ada di Sumatra Selatan. Karena juga hasilnya banyak dari sawit ini berupa minyak masak, minyak bahan bakar, alat-alat lain seperti sabun dan lain-lain," ujar pria yang akrab disapa Hadi tersebut, Senin (7/8/2023).

Hadi berharap, para petani menjadi lebih termotivasi untuk melihat potensi pengembangan usaha di bidang pembibitan sawit agar bisa meningkatkan hasil yang optimal.