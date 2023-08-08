Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi di Sukaraja Bogor, Warga: Sangat Bermanfaat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |02:06 WIB
RPA Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi di Sukaraja Bogor, Warga: Sangat Bermanfaat
RPA Perindo bagikan KTA Berasuransi. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar sosialisasi sekaligus simbolis penyerahan KTA berasuransi Partai Perindo di Perumahan Mega Sentul Bougenville 1, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Warga pun menilai KTA berasuransi Partai Perindo itu sangat bermanfaat. Karena, KTA tersebut dapat digunakan langsung apabila terjadi musibah.

 BACA JUGA:

"Sangat bermanfaat, mudah-mudahan kalau ada yang seperti tadi dijelaskan (musibah kecelakaan) bisa terbantu," kata Ketua RT setempat Sri Sumaryati kepada wartawan di lokasi, Senin (7/8/2023).

Sri pun menilai bahwa Ketua DPD RPA Partai Perindo Kabupaten Bogor Amarens Manuhutu yang melakukan sosisalisasi KTA berasuransi Partai Perindo memiliki jiwa sosial yang tinggi.

 BACA JUGA:

"Sangat baik, selalu sosial di sini karena warga saya sudah bertahun-tahun tinggal di sini," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
