Hary Tanoe Resmi Lantik Ketua DPW Partai Perindo Sumbar Hefri Admen Hendra

PADANG – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo melantik secara resmi Ketua DPW Perindo Sumbar, Hefri Admen Hendra yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai Perindo Sumbar.

Pelantikan itu diadakan dalam Rapat Koordinasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Konsolidasi Bacaleg Partai Perindo Se-Provinsi Sumatra Barat. Acara digelar di Hotel Kryad Bumi Minang Kota Padang, pada Senin (7/8/2023) petang.

Dalam agendanya, Hary Tanoe memberikan pemaparan tentang bagaimana strategi dalam mendapatkan target dua digit suara di Sumbar yang bisa diterapkan secara sederhana.

Hary Tanoe meminta semua kader Partai Perindo bekerja dengan strategi agar target perolehan suara dua digit pada Pemilu 2024 bisa tercapai.

Tak hanya target di pemenangan anggota legislatif, Partai Perindo juga fokus melakukan pemenangan Bacapres Ganjar Pranowo. Perindo telah menyiapkan tim khusus untuk memenangkan Ganjar.

Untuk itu, Hary Tanoe meminta kader-kader di sumbar untuk kerja serius mencapai target partai yakni dobel digit legislatif.

(Qur'anul Hidayat)