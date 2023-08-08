Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Tegaskan Perindo Harus Jadi Partai Besar

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:34 WIB
Hary Tanoe Tegaskan Perindo Harus Jadi Partai Besar
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: iNews)
A
A
A

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan, Perindo harus menjadi partai besar pada Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, shingga mampu memengaruhi kebijakan sesuai dengan cita-cita Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera.

"Jadi partai kecil enggak ada gunanya. Harus partai besar supaya bermanfaat," kata HT saat memimpin rapat koordinasi antara DPP, DPW, DPD serta anggota DPRD dan bacaleg Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan, Senin (7/8/2023).

Dirinya pun optimistis, waktu enam bulan yang tersisa jelang pelaksanaan pemilu, masih cukup untuk mencapai target itu. Ia pun meminta agar para kader, pengurus serta para bacaleg untuk bekerja keras, cerdas dan cepat.

“Waktu 6 bulan ini cukup kalau kita kerja tepat sasaran, cepat dan kerja keras,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan target dan strategi pemenangan yang sudah disusun DPP Partai untuk dilaksanakan secara bersama dan berjaringan di wilayah Sumatera Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement