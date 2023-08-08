Hary Tanoe Tegaskan Perindo Harus Jadi Partai Besar

MEDAN - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan, Perindo harus menjadi partai besar pada Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, shingga mampu memengaruhi kebijakan sesuai dengan cita-cita Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera.

BACA JUGA: Hary Tanoe Resmi Lantik Ketua DPW Partai Perindo Sumbar Hefri Admen Hendra

"Jadi partai kecil enggak ada gunanya. Harus partai besar supaya bermanfaat," kata HT saat memimpin rapat koordinasi antara DPP, DPW, DPD serta anggota DPRD dan bacaleg Perindo se-Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan, Senin (7/8/2023).

Dirinya pun optimistis, waktu enam bulan yang tersisa jelang pelaksanaan pemilu, masih cukup untuk mencapai target itu. Ia pun meminta agar para kader, pengurus serta para bacaleg untuk bekerja keras, cerdas dan cepat.

“Waktu 6 bulan ini cukup kalau kita kerja tepat sasaran, cepat dan kerja keras,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan target dan strategi pemenangan yang sudah disusun DPP Partai untuk dilaksanakan secara bersama dan berjaringan di wilayah Sumatera Utara.