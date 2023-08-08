Advertisement
HOME NEWS NEWS

Demi Capai Target Pemilu 2024, DPW Perindo Sumbar Minta Kader Kompak

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:41 WIB
Demi Capai Target Pemilu 2024, DPW Perindo Sumbar Minta Kader Kompak
DPW Perindo Sumbar gelar konsolidasi/Foto: MPI
A
A
A

 

PADANG - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat (Sumbar) Hefri Admen meminta semua kader dan Caleg kompak. Hal ini perlu dilakukan agar target Pemilu 2024 dapat dicapai.

“Saya berharap kita dapat memenangkan dan membesarkan Partai Perindo tercinta di Sumatera Barat,” ujar Hefri saat konsolidasi pengurus DPW Partai Perindo Sumbar dan seluruh DPD yang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Senin (7/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya ada 179 DPC Partai Perindo dan 1.267 DPRt yang harus bersiap untuk memenangkan Partai Perindo.

Dia pun memahami kendala di lapangan, namun dengan Program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, tentunya akan mampu meraih simpati masyarakat.

 BACA JUGA:

“Saya mengerti kendala yang dihadapi Perindo se-Sumatera Barat. Dengan berbagai program bantuan gerobak, UMKM, ambulans, kita dapat memperkenalkan Perindo di Sumatera Barat,” katanya.

Dalam rapat konsolidasi ini, Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan staregi untuk memenangkan Pemilu, seperti meraih target dua digit dan mendapat dua kuris DPR RI dari total kursi 14.

Halaman:
1 2
      
