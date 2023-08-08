Tokoh Masyarakat Cimahi: Semoga Perindo Mampu Wujudkan Programnya dan Sejahterakan Warga

CIMAHI - Tokoh masyarakat Cimahi Utara, ustaz Atep Sholehudin mengatakan, Partai Perindo mendapatkan sambutan baik dari masyarakat.

"Diharapkan dalam hajat demokrasi ini Partai Perindo mampu mewujudkan program-program bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat luas," kata ustaz Atep Sholehudin.

ucapan itu dilontarkan Ustaz Atep saat Istigasah Gebyar Muharram, Sabtu (5/8/2023) yang digelar Partai Perindo dan warga sekitar.

Kegiatan itu mendoakan Indonesia dan Cimahi aman damai di tahun politik. Selain itu, istigasah yang diisi zikir dan tausyiah itu juga digelar dalam rangka mendoakan Partai Perindo yang dipimpin Ketum Hary Tanoesoedibjo dan pendukung bacapres Ganjar Pranowo ini memperoleh suara yang bagus dan para bacalegnya memenangkan kompetisi demokrasi Pemilu 2024.

Hadir dalam kegiatan itu, ratusan warga Kecamatan Cimahi Utara yang didominasi emak-emak. Mereka berbaur dengan tiga bacaleg dari Partai Perindo yang hadir antara lain, bacaleg DPR Dapil Jabar 1 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bacaleg DPRD provinsi Dapil Jabar 1 Marlyana Shanty, dan bacaleg DPRD kota Dapil Cimahi 1 Dini marlina.

Acara ini dinisiasi oleh Marlyana Shanty, bacaleg Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024. Doa dipimpin oleh ustaz Atep Sholehudin, tokoh masyarakat Cimahi Utara.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPR Dapil Jabar 1 Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, istigasah ini merupakan bentuk rasa syukur warga Cimahi Utara, Kota Cimahi dan mempererat tali silaturahmi.

"Kami berharap upaya-upaya yang kami lakukan dalam aktivitas kepartaian, kami dari Partai Perindo, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik koperasi, UMKM, KTA berasuransi," kata Ferry.

Ferry yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo ini menyatakan, bacaleg Partai Perindo, Dini Marlina dan Marlyana Shanty, aktif menggelar pengobatan gratis dan mengajak warga menjadi anggota Koperasi Perindo (Koperindo). Kegiatan ini menjadi salah satu bagian penting dalam membesarkan Partai Perindo.