Menangkan Pemilu 2024, Ini Pesan Bacaleg Perindo Heri Budianto

KEPAHIANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus bakal calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Dapil Bengkulu, Heri Budianto memberikan pembekalan kepada pengurus DPD Partai Perindo Kepahiang.

Dikatakannya, pembekalan ini diikuti Bacaleg Partai Perindo di Kabupaten Kepahiang Bengkulu dan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Kepahiang.

Dalam kesempatan ini, Heri Budianto juga memastikan struktur partai di Kepahiang sudah terbentuk hingga DPRt.

“Kami memastikan bahwa struktur Partai di Kepahiang sampai tingkat DPRt itu harus sudah dipenuhi. Target DPP Agustus selesai,” ujar Heri Budianto, beberapa waktu lalu.

Karena pelaksanaan pemilu tidak sampai 7 bulan, sehingga kehadiran dirinya untuk memastikan semua lancar.

Heri Budianto yakin dengan strategi yang akan diterapkan, dapat meraih kursi dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dapil Kepahiang dan seluruh Dapil DPRD Kepahiang ditargetkan meraih kursi.