HOME NEWS NEWS

Kolaborasi Relawan Jokowi dan Perindo Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:39 WIB
Kolaborasi Relawan Jokowi dan Perindo Menangkan Ganjar di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Perindo menerima audiensi dari Relawan Benteng Jokowi (Bejo) di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023). Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo.

"Hari ini kami dari relawan benteng Jokowi (Bejo) berkolaborasi dengan Perindo dalam rangka persiapan pemenangan pak Ganjar Pranowo di 2024,"kata Sekretaris Jenderal Benteng Jokowi (Bejo), Zainal Aziz.

Dia mengatakan bahwa Relawan Bejo telah berada di 27 provinsi dan 417 kab/kota. Dengan demikian, Zainal menyakini Relawan Bejo dapat meraup suara mulai 1,8 hingga 5,7 juta untuk memenangkan Ganjar di 2024.

"Kami sangat kuat dan solid di Indonesia timur bahkan sampai Maluku, Papua, Papua Barat kemudian Maluku Utara juga. Kami juga sudah sampai Aceh terutama dari Partai Perindo juga yang jalan menggunakan Benteng Jokowi sebagai grass root untuk mengoptimalisasi suara,"kata dia.

Terakhir dia berharap agar kolaborasi tersebut dapat tercapai sehingga optimalisasi tidak hanya terbatas wacana dan kolaborasi harus konkrit di lapangan.

"Perindo saat ini mempunyai kekuatan dari sisi para kyai ulama ada tuan guru bajang (TGB) yang saat ini juga dari Perindo. Saat ini kami akan optalmalisasi suara door to door kami bisa lakukan ulang di 2023-2024 menuju pemenangan presiden,"ujarnya.

Halaman:
1 2
      
