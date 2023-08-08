Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Tewas Tertimpa Ribuan Bongkahan Keju Parmesan yang Jatuh, Jasad Ditemukan 12 Jam Kemudian

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:42 WIB
Pria Tewas Tertimpa Ribuan Bongkahan Keju Parmesan yang Jatuh, Jasad Ditemukan 12 Jam Kemudian
Seorang pria tewas tertimpa puluhan bongkahan keju Parmesan (Foto: File/Samaa English)
A
A
A

ITALIA - Seorang pria Italia tewas tertimpa ribuan bongkahan keju Parmesan yang berbentuk seperti roda.

Petugas pemadam kebakaran Antonion Dusi mengatakan kepada AFP, Giacomo Chiapparini, 74, dimakamkan ketika sebuah rak pecah di gudangnya di wilayah Lombardy pada Minggu (6/8/2023).

Keruntuhan tersebut menciptakan efek domino yang menjatuhkan ribuan roda keju yang beratnya masing-masing sekitar 40kg (84lbs).

Dusi mengatakan butuh waktu 12 jam untuk menemukan jasad Chiapparini.

Beberapa roda keju dilaporkan jatuh sekitar 10 meter (33 kaki) dan seorang penduduk setempat mengatakan kepada media Italia bahwa keruntuhan itu terdengar "seperti guntur".

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 7 juta euro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174586/demo_pro_palestina_di_italia-XVa7_large.jpg
Demo Pro-Palestina Terus Berlanjut di Italia, Polisi Bentrok dengan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022779/2-kapal-karam-di-lepas-pantai-italia-11-orang-tewas-dan-60-hilang-vJs53TEFhi.jpg
2 Kapal Karam di Lepas Pantai Italia, 11 Orang Tewas dan 60 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984936/italia-mengerahkan-pasukan-nato-ke-ukraina-bisa-picu-perang-dunia-iii-aZaSqYs0QT.jpg
Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983217/italia-tolak-ekstradisi-tersangka-palestina-ke-israel-karena-khawatir-risiko-perlakuan-kejam-dan-tak-manusiawi-IL5IPjBtN4.jpg
Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974554/kondisi-geografis-kota-monfalcone-italia-yang-melarang-umat-islam-beribadah-AdOz6hudas.jpg
Kondisi Geografis Kota Monfalcone Italia, yang Melarang Umat Islam Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/18/2963343/wanita-italia-diborgol-di-pengadilan-hungaria-picu-kemarahan-w7WEQaYoJR.jpg
Wanita Italia Diborgol di Pengadilan Hungaria Picu Kemarahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement