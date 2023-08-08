Pria Tewas Tertimpa Ribuan Bongkahan Keju Parmesan yang Jatuh, Jasad Ditemukan 12 Jam Kemudian

, Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:42 WIB

ITALIA - Seorang pria Italia tewas tertimpa ribuan bongkahan keju Parmesan yang berbentuk seperti roda.

Petugas pemadam kebakaran Antonion Dusi mengatakan kepada AFP, Giacomo Chiapparini, 74, dimakamkan ketika sebuah rak pecah di gudangnya di wilayah Lombardy pada Minggu (6/8/2023).

Keruntuhan tersebut menciptakan efek domino yang menjatuhkan ribuan roda keju yang beratnya masing-masing sekitar 40kg (84lbs).

Dusi mengatakan butuh waktu 12 jam untuk menemukan jasad Chiapparini.

Beberapa roda keju dilaporkan jatuh sekitar 10 meter (33 kaki) dan seorang penduduk setempat mengatakan kepada media Italia bahwa keruntuhan itu terdengar "seperti guntur".

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 7 juta euro.