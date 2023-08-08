Identik dengan WFH, Zoom Perintahkan Pekerjanya Kembali ke Kantor

LONDON – Zoom, perusahaan komunikasi video yang namanya identik dengan pekerjaan jarak jauh selama pandemi Covid-19 atau working from home (WFH), telah memerintahkan staf kembali ke kantor.

Perusahaan itu mengatakan percaya "pendekatan hybrid terstruktur" paling efektif dan orang yang tinggal dalam jarak 50 mil (80 km) dari kantor harus bekerja secara langsung setidaknya dua kali seminggu.

Ini adalah dorongan terbaru dari sebuah perusahaan besar untuk membatalkan kebijakan kerja fleksibel.

Amazon dan Disney adalah beberapa perusahaan yang telah mengurangi hari kerja jarak jauh.

Survei menunjukkan bahwa pekerja masih berpegang pada kemampuan untuk bekerja dari rumah sampai taraf tertentu.

Menurut survei oleh para peneliti di Stanford University dan lainnya yang dilakukan setiap bulan sejak pandemi, sekitar 12% pekerja di Amerika Serikat (AS), tempat Zoom berkantor pusat, bekerja jarak jauh sepenuhnya pada Juli, sementara 29% lainnya memiliki kebijakan hibrida.

Itu mirip dengan pola yang dicatat oleh Kantor Statistik Nasional di Inggris awal tahun ini.