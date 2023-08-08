Buron Selama Setahun, Beruang Seberat 227 Kg yang Membobol 21 Rumah Akhirnya Ditangkap

CALIFORNIA – Seekor beruang hitam besar dan terkenal nakal telah ditangkap setelah lebih dari setahun dalam pelarian menyusul serangkaian pembobolan di California, Amerika Serikat (AS).

Beruang seberat 500lbs (227kg), yang dikenal penggemar sebagai Hank the Tank, diyakini telah membobol 21 rumah di daerah Danau Tahoe sejak 2022.

Hank - yang sebenarnya beruang betina yang terdaftar sebagai 64F - akan dipindahkan ke tempat perlindungan di Colorado. Tiga anaknya mungkin akan dipindahkan ke fasilitas di California's Sonoma County.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (4/8/2023), Departemen Perikanan dan Margasatwa California (CDFW) mengatakan bahwa ahli biologi telah "dengan aman melumpuhkan" beruang tersebut, yang telah dikaitkan dengan 21 pembobolan oleh bukti DNA.

Sambil menunggu pemeriksaan kesehatan yang berhasil, Hank akan dibawa ke Suaka Hewan Liar di dekat Springfield, Colorado.

Sementara otoritas California telah mencatat bahwa relokasi "biasanya bukan pilihan", ketenaran Hank telah memberinya penangguhan hukuman.

"Mengingat minat luas pada beruang ini, dan risiko signifikan dari insiden serius yang melibatkan beruang, CDFW menggunakan solusi alternatif untuk melindungi keluarga beruang serta orang-orang di komunitas South Lake Tahoe," kata pernyataan itu.