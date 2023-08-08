Demam Babi Landa Bosnia, 20.000 Hewan Ternak Dimusnahkan

SARAJEVO - Sekira 20.000 ekor babi dimusnahkan dalam beberapa hari di peternakan-peternakan di timur laut Bosnia. Pemusnahan babi-babi ini dilakukan di saat pihak berwenang berjuang mengatasi perebakan demam babi Afrika yang sangat menular.

Penyakit ini disebut dengan “African swine fever” karena pertama kali diidentifikasi di Afrika Timur pada awal 1900-an, sebagai penyakit yang menimbulkan kematian babi di wilayah itu.

Belum ada vaksin atau obat untuk penyakit virus yang tidak berbahaya bagi manusia, tetapi fatal pada babi ini, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Ljubisa Petrovic, Walikota Bijeljina, suatu pusat pemerintahan di wilayah Semberija, Bosnia. Ia mengkoordinasikan upaya mengatasi krisis ini, termasuk memobilisasi inspektur atau pemeriksa hewan, perlindungan sipil dan anggota kelompok pemuda yang membantu pemusnahan hewan yang terinfeksi.