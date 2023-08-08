Video Penuh Haru Ketika Pramugari Sambut Orangtuanya Jadi Penumpang di Pesawatnya, Warganet Mendadak Ikut Terharu

INDIA - Orangtua selalu berharap anak-anak mereka berhasil dalam hidup dan memenuhi semua impian mereka. Untuk membuat kehidupan anak-anak mereka lebih baik dan membantu mereka mencapai tujuan mereka, orang tua tidak segan-segan berkorban. Pada gilirannya, anak-anak juga ingin membuat orangtua mereka merasa bangga terhadap mereka.

Salah satu video yang menunjukkan momen penuh haru antara seorang pramugari dan orangtuanya menjadi viral di internet. Video tersebut memperlihatkan seorang wanita muda bernama Asmita, yang bekerja sebagai pramugari SpiceJet, menyambut orangtuanya di dalam pesawat.

Video tersebut dibagikan di akun Instagram miliknya yang bernama @airhostess_jaatni. ''Dan penumpang VIP di pesawat, perasaan spesial,'' tulisnya sambil membagikan video tersebut. “POV- putri Anda adalah pramugari,” kata sisipan teks dalam video.

Dalam video tersebut, wanita itu terlihat memeriksa tiket orang tuanya dan memandu mereka menuju tempat duduk mereka saat mereka naik ke pesawat. Saat mereka duduk di barisan depan, keduanya terlihat sangat bangga dengan putri mereka.

Pengguna media sosial menyukai ikatan yang indah, sedangkan beberapa warganet menjadi emosional dan menuangkan perasaan mereka di bagian komentar.

"Kebahagiaan juga dapat dilihat di mata ayah dan anak perempuannya di klip ini, juga satu-satunya alasan adalah dia,” tulis seorang warganet, dikutip NDTV.