HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu RI Pastikan Seluruh Peserta Jambore Pramuka Sedunia dari Indonesia Telah Dievakuasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:35 WIB
Menlu RI Pastikan Seluruh Peserta Jambore Pramuka Sedunia dari Indonesia Telah Dievakuasi
Evakuasi peserta Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi pada Selasa, (8/8/2023) memastikan seluruh peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 asal Indonesia yang ada di Korea Selatan sudah dapat dievakuasi.

"Sudah sudah jadi (evakuasi) tadi pagi. Ini kita komunikasi terus," ujar Retno Marsudi kepada awak media usai menghadiri peringatan HUT ASEAN ke-56 di Gedung Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Retno memastikan bahwa peserta jambore dari Indonesia, yang jumlahnya sekira 1.500 orang, sudah mulai dievakuasi.

"Jadi laporan dari Pak Dubes tadi pagi per pagi ini kontingen Indonesia akan ditampung di Wang University Dormitory yang berjarak 55 kilometer dari Saemangun," ungkap Retno.

Proses evakuasi para peserta jambore dari lokasi kemah ke tempat yang lebih layak sebelum pulang ke Indonesia masih terus dikaji secara bertahap, kata Menlu.

"Jadi itu yang akan dilakukan, dan proses pemindahan sudah mulai berjalan dan didampingi oleh tim KBRI yang sudah berada di Wang University," jelasnya.

