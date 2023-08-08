Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kacau, Setelah Gelombang Panas dan Topan, Jambore Pramuka Dunia Kini Hadapi Tuduhan Kejahatan Seksual

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:01 WIB
Kacau, Setelah Gelombang Panas dan Topan, Jambore Pramuka Dunia Kini Hadapi Tuduhan Kejahatan Seksual
Peserta Jambore Pramuka Dunia Ke-25 bermain bola di lokasi perkemahan di Buan, Korea Selatan, 4 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEOUL – Delapan puluh anggota dan pemimpin pramuka Korea Selatan meninggalkan Jambore Pramuka Dunia 2023 yang diselenggarakan di Saemangeum, Korea Selatan. Mereka mengatakan bahwa keputusan itu diambil untuk melindungi peserta remaja setelah seorang pria dilaporkan masuk ke kamar mandi wanita.

Asosiasi Pramuka Provinsi Jeolla Utara dengan 80 peserta di jambore, termasuk 72 remaja, mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari kamp pada Minggu, (6/8/2023) setelah "seorang pemimpin pramuka Thailand datang ke kamar mandi wanita pada Rabu, (2/8/2023)."

Mereka mengatakan bahwa ada sekira 100 saksi atas kejadian tersebut.

Pemimpin pramuka Thailand diberi "peringatan sederhana" oleh Komite Jambore, kata pejabat pramuka Korea. Dia menambahkan bahwa asosiasinya telah melaporkan kasus tersebut ke polisi setempat.

