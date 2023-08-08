Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Promosikan Indonesia di Australia Barat, KJRI Perth Gelar Pameran Budaya di Mandurah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:01 WIB
Promosikan Indonesia di Australia Barat, KJRI Perth Gelar Pameran Budaya di Mandurah
Foto: KJRI Perth.
PERTH - Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 sekaligus untuk mempromosikan ragam budaya Indonesia kepada publik di Australia Barat, KJRI Perth menyelenggarakan launching pameran "Across the Borders: from Indonesia to Mandurah". Acara tersebut digelar di Museum Mandurah, Mandurah, Australia Barat pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Kegiatan launching dihadiri secara langsung oleh Menteri Seni dan Kebudayaan, Pendidikan Internasional serta Olahraga Australia Barat, Hon. David Templeman MLA dan Wakil Walikota Mandurah Councillor Caroline Knight.

Dalam sambutannya, Konjen RI di Perth, Listiana Operananta menyampaikan pentingnya membangun saling pengertian melalui kegiatan-kegiatan yang dekat dengan publik.

"Australia dan Indonesia adalah tetangga dekat dan sudah menjadi hal yang alami bahwa masyarakat kedua negara memiliki hubungan yang dekat," kata Listiana sebagaimana dikutip dari keterangan Pers KJRI Perth.

Kegiatan launching dimeriahkan dengan berbagai tarian dari Indonesia seperti Tari Emprak dari Jawa Timur, Tari Topeng Betawi dari Jakarta serta Tari Cendrawasih dan Selat Segara dari Bali. Para hadirin juga disuguhkan penampilan ensemble angklung oleh DWP KJRI Perth dan suara emas Ruth Dian Lestari yang menyanyikan “Tatingal di Papua dan Tanah Air”.

