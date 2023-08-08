Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Niger Berpotensi Diinvasi, Kemlu RI Belum Berencana Evakuasi WNI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:01 WIB
Niger Berpotensi Diinvasi, Kemlu RI Belum Berencana Evakuasi WNI
Evakuasi WNI dari Afghanistan. (Foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia belum berencana untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Niger, menurut keterangan pejabat Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI). Situasi di Niger sejauh ini dilaporkan tenang meski ada potensi pecahnya konflik bersenjata di Negara Afrika Barat itu.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan bahwa ada 3 WNI yang saat ini berada di Niger. Mereka diketahui dalam keadaan baik.

“KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Niamey terus memantau situasi di Niger dan terus jalin komunikasi dengan 3 WNI di Tahoua. Kondisi mereka dalam keadaan baik dan aman,” kata Judha kepada media, Selasa, (8/8/2023).

Saat ditanya mengenai rencana evakuasi WNI dari Niger, Judha mengatakan bahwa sejauh ini belum ada rencana dari Kemlu RI untuk melakukan evakuasi dari Niger.

“Sejauh ini belum ada rencana,” kata Judha.

Topik Artikel :
Kudeta Niger Kemlu RI wni Niger
