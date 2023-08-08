Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mendadak Pulang Setelah 27 Tahun di Luar Negeri, Putra Raja Thailand Buat Heboh Publik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:30 WIB
Mendadak Pulang Setelah 27 Tahun di Luar Negeri, Putra Raja Thailand Buat Heboh Publik
Vacharaesorn Vivacharawongse. (Foto: Reuters)
A
A
A

BANGKOK - Putra tertua kedua Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengunjungi pusat penitipan anak untuk keluarga kurang mampu pada Selasa, (8/8/2023) selama kunjungan mendadak ke Thailand, kepulangan pertamanya ke Tanah Airnya dalam 27 tahun. .

Kunjungan oleh Vacharaesorn Vivacharawongse, (42), dilakukan pada saat yang sulit bagi keluarga kerajaan Thailand, dengan putri sulung raja dalam keadaan koma sejak Desember.

Vacharaesorn, yang bekerja di sebuah firma hukum di New York, Amerika Serikat (AS) mengunjungi Foundation for Slum Child Care, yang didukung oleh keluarga kerajaan, dan menyapa para simpatisan.

Mengenakan jins dan kemeja hitam kasual, dia berpose di depan potret ayah dan kakeknya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada 2016 setelah 70 tahun memerintah.

"Saya senang bisa kembali... Saya sudah lama pergi, 27 tahun," kata Vacharaesorn kepada wartawan di yayasan Bangkok.

"Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan untuk kembali," katanya, sebagaimana dilansir Reuters.

Istana Kerajaan belum mengomentari kunjungan tersebut. Biro Rumah Tangga Istana tidak menanggapi permintaan komentar.

