Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Edarkan Ganja, Guru PAUD di Gianyar Ditangkap Polisi

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:55 WIB
Edarkan Ganja, Guru PAUD di Gianyar Ditangkap Polisi
Guru PAUD edarkan ganja/Foto: Ketut Catur Kusumaningrat
A
A
A

GIANYAR - Seorang guru PAUD ditangkap petugas kepolisian dari Polres Gianyar, Bali. Oknum guru tersebut ditangkap oleh polisi akibat kedapatan mengedarkan narkotika jenis ganja seberat 600 gram.

Oknum guru bernama Ayu Trisna Dewi Namang Boling (38) itu ditangkap oleh polisi karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis ganja. Ia ditangkap polisi bersama rekannya di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Ketewel Gianyar.

 BACA JUGA:

Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara.

Selain menangkap pelaku yang merupakan guru PAUD, polisi juga menangkap tujuh orang pelaku lainnya yang masuk ke dalam satu jaringan.

 BACA JUGA:

"Narkotika ini didapatkan oleh para pelaku dari jaringan lapas," kata Kapolres Gianyar, AKBP Ketut Widiada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/340/3026411/kelabui-petugas-kurir-narkoba-di-lombok-timur-masukkan-sabu-ke-dubur-82GKnlKtWE.jpg
Kelabui Petugas, Kurir Narkoba di Lombok Timur Masukkan Sabu ke Dubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/337/2885517/mengapa-operasi-memburu-fredy-pratama-bersandi-escobar-nama-gembong-narkoba-internasional-UIZm3EFn4n.jpg
Mengapa Operasi Memburu Fredy Pratama Bersandi Escobar, Nama Gembong Narkoba Internasional?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/338/2826316/polisi-amankan-dua-orang-perempuan-pengedar-narkoba-dan-barang-bukti-senjata-api-W7dFulx0R0.jpg
Polisi Amankan Dua Orang Perempuan Pengedar Narkoba dan Barang Bukti Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/09/519/2392030/rela-jadi-kurir-narkoba-demi-dapat-sabru-gratis-aGqVoMIFNs.jpg
Rela Jadi Kurir Narkoba Demi Dapat Sabu Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/11/340/2260361/coba-melarikan-diri-kurir-narkoba-ditembak-petugas-dRjh8wiT48.jpg
Coba Melarikan Diri, Kurir Narkoba Ditembak Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/09/244/2180676/kurir-sabu-asal-cianjur-dihukum-4-5-tahun-penjara-BpK8PuxPyh.jpg
Kurir Sabu Asal Cianjur Dihukum 4,5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement