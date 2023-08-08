Jalan Rusak Parah, Ratusan Keluarga Suku Anak Dalam Terancam Terisolasi

Jalan rusak membuat ratusan keluarga Suku Anak Dalam terancam terisolasi (Foto : Istimewa)

MUAROJAMBI - Akibat akses jalan utama menuju pemukiman warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pinang Tinggi, Bahar Utara, Kabupaten Muarojambi, Jambi, rusak parah, ratusan keluarga orang rimba tersebut terancam terisolasi.

Jalan tanah berlumpur dan berlubang dengan kedalaman rata-rata sekitar 50 cm tersebut sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Sedangkan pengendara kendaraan roda dua harus ekstra hati-hati jika melewati jalur jalan rusak tersebut.

Terlebih musim hujan, dipastikan aktivitas masyarakat setempat terutama warga SAD terganggu. Selain perkonomian lumpuh total, anak-anak yang sekolah terhambat mengenyam pendidikan.

"Jalan kami ini sudah rusak berat, dimana di dalamnya ada mayoritas warga SAD," tutur Edi, Kepala Desa Pinang Tinggi, Selasa (8/8/2023).

BACA JUGA: Presiden Jokowi Pastikan Perbaikan Jalan Rusak di Sejumlah Provinsi Sudah Dimulai

Menurutnya, kalau hujan lebat kondisinya sangat miris terutama perekonomian masyarakat dan dunia pendidikan.

"Mirisnya, anak kami yang mau berangkat sekolah harus buka sepatu melintasi jalan ini. Mungkin pas di sekolahan, mereka kondisinya sudah berlumpur," tutur Edi.