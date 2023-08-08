Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalan Rusak Parah, Ratusan Keluarga Suku Anak Dalam Terancam Terisolasi

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:26 WIB
Jalan Rusak Parah, Ratusan Keluarga Suku Anak Dalam Terancam Terisolasi
Jalan rusak membuat ratusan keluarga Suku Anak Dalam terancam terisolasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

MUAROJAMBI - Akibat akses jalan utama menuju pemukiman warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pinang Tinggi, Bahar Utara, Kabupaten Muarojambi, Jambi, rusak parah, ratusan keluarga orang rimba tersebut terancam terisolasi.

Jalan tanah berlumpur dan berlubang dengan kedalaman rata-rata sekitar 50 cm tersebut sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Sedangkan pengendara kendaraan roda dua harus ekstra hati-hati jika melewati jalur jalan rusak tersebut.

Terlebih musim hujan, dipastikan aktivitas masyarakat setempat terutama warga SAD terganggu. Selain perkonomian lumpuh total, anak-anak yang sekolah terhambat mengenyam pendidikan.

"Jalan kami ini sudah rusak berat, dimana di dalamnya ada mayoritas warga SAD," tutur Edi, Kepala Desa Pinang Tinggi, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, kalau hujan lebat kondisinya sangat miris terutama perekonomian masyarakat dan dunia pendidikan.

"Mirisnya, anak kami yang mau berangkat sekolah harus buka sepatu melintasi jalan ini. Mungkin pas di sekolahan, mereka kondisinya sudah berlumpur," tutur Edi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162313/jalan_ambles-gWyB_large.jpg
Waspada! Jalan Ambles di Cisalak Depok Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148923/jalan_rusak-Li2d_large.jpg
Rawan Kecelakaan, DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Jembatan Dua-Tiga Penjaringan Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133240/jalan_rusak-VORt_large.jpg
DPR Soroti Lambannya Perbaikan Jalan Rusak Antar-Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112849/jalan_rusak-27fG_large.jpg
Jerit Warga di Jalur Neraka Parung Panjang, Rusak Merenggut Banyak Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/340/3095874/demonstrasi-zQ17_large.jpg
Gegara Jalan Rusak, Emak-Emak Nekat Blokade Akses ke TPSA Dengung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/340/3026198/viral-wisata-jalan-rusak-di-lebak-warga-pasang-spanduk-selamat-datang-IHazxy7TKR.jpg
Viral Wisata Jalan Rusak di Lebak, Warga Pasang Spanduk Selamat Datang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement