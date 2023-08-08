Maksimalkan Mesin Partai, Perindo Sulteng Tunjuk Andono Jadi Plt Ketua DPD Palu

PALU – DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) merombak kepengurusan DPD Partai Perindo Palu. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan mesin partai sekaligus memenangkan Pemilu 2024.

Saat ini, Ketua DPD Partai Perindo dijabat Andono Wibisono sebagai pelaksana tugas (plt). Dia menggantikan posisi Andri Gultom.

Penunjukan Andono Wibisono tertuang dalam surat keputusan (SK) Nomor 1162-sk/dpw-partai perindo/vii/2023 per 11 Juli 2023. SK tersebut ditandatangani Ketua DPW Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara dan Sekretaris DPW Daniel Azis Tulandi.

Juru Bicara DPW Partai Perindo Sulteng, Mohammad Hamdin menegaskan, penunjukan Andono sebagai Plt bersifat sementara sambil menunggu keputusan DPP.

“Penunjukan tersebut merupakan strategi partai dalam upaya mengantarkan Ketua DPD Partai Perindo Palu, Andri Gultom untuk meraih target dalam pertarungan di Dapil Palu Timur dan Mantikulore dan menjadi unsur pimpinan di DPRD Palu,”ujarnya.