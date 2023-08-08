Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hukuman Ferdy Sambo Cs Dipangkas, Pengacara Brigadir J: Keluarga Sedih dan Kecewa Berat

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:37 WIB
Hukuman Ferdy Sambo Cs Dipangkas, Pengacara Brigadir J: Keluarga Sedih dan Kecewa Berat
A
A
A

JAMBI - Salah seorang pengacara keluarga mendiang Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ramos Hutabarat, mengatakan keluarga sangat kecewa putusan sidang kasasi di gedung Mahkamah Agung (MA) yang mengubah hukuman mati terhadap hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

"Keluarga sedih dan kecewa berat terhadap putusan hakim Mahkamah Agung hari ini," tandasnya, Selasa (8/8/2023).

Dia menambahkan, saat ini rasa keadilan korban diwakili jaksa.

Untuk diketahui, hukuman Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Brigadir Yosua Hutabarat diubah Mahkamah Agung (MA) lewat sidang putusan sidang kasasi di gedung MA, Jakarta Pusat hari ini, Selasa, (8/8/2023).

MA menurunkan lima hakim dalam sidang kasus Ferdy Sambo ini. Suhadi terpilih sebagai ketua hakim, dibantu oleh hakim anggota yakni Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, Yohanes.

