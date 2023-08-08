Gempa M3,9 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, pukul 20.00 WIB, Selasa (8/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.52 LU, 123.06 BT atau 8 Km Barat Daya Bone Bolango, Gorontalo. Adapun gempa tersebut berkedalaman 583 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

