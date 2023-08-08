Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,9 Guncang Bone Bolango Gorontalo

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:54 WIB
Gempa M3,9 Guncang Bone Bolango Gorontalo
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,9 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, pukul 20.00 WIB, Selasa (8/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.52 LU, 123.06 BT atau 8 Km Barat Daya Bone Bolango, Gorontalo. Adapun gempa tersebut berkedalaman 583 Km.

BACA JUGA:

Jembrana Bali Diguncang Gempa M3,4 Pagi Ini 

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
BMKG Bone Bolango gempa
