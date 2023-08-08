Gempa M5,1 Guncang Seluma Bengkulu Malam Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,1 mengguncang Kabupaten Seluma, Bengkulu, pukul 22.30 WIB, Selasa (8/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.32 LS, 101.90 BT atau 80 Km Barat Daya Seluma Bengkulu. Adapun gempa tersebut berkedalaman 55 Km.

BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)