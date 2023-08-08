Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Kunjungi Kediaman Habib Novel, Diberi Hadiah Buku Manusia Langit

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:21 WIB
Ganjar Pranowo Kunjungi Kediaman Habib Novel, Diberi Hadiah Buku Manusia Langit
A
A
A

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kunjungi kediaman Habib Novel Alaydruss di kediamannya, Majelis Ar- Raudhah, Pasar Kliwon, Solo, Selasa (8/08). Dia pun diberi hadiah buku oleh Habib Novel.

Ganjar tiba di Majelis Ar- Raudhah sekitar pukul 12:30 WIB dan melakukan pembicaraan selama kurang lebih 2 jam dengan Habib Novel. Jamuan istimewa pun disediakan oleh keluarga tuan rumah.

Hingga mencapai akhir dari pertemuan, Habib Novel kemudian memberikan sebuah buku karyanya berjudul 'Manusia Langit' dan sejumlah bingkisan berupa produk susu dan roti hasil produksi pribadi.

"Saya merasa terhormat karena disambut dengan sambel tempe. Ternyata googling dulu," katanya saat hendak meninggalkan Majelis Ar- Raudhah.

Ganjar pun memuji kemampuan masak dari istri Habib Novel. Ia menyebut bahwa masakan yang disajikan nikmat.

"Ibu maskanya enak. Saya jadi nambah sampai 3 kali. Wuenak tenan," ungkapnya.

Sementara itu, Habib Novel saat mengungkapkan bahwa buku yang ia hadiahkan berisi tentang konsep manusia langit. Manusia yang tidak dikenal di dunia tetapi terkenal di dunia langit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement