Ganjar Pranowo Kunjungi Kediaman Habib Novel, Diberi Hadiah Buku Manusia Langit

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kunjungi kediaman Habib Novel Alaydruss di kediamannya, Majelis Ar- Raudhah, Pasar Kliwon, Solo, Selasa (8/08). Dia pun diberi hadiah buku oleh Habib Novel.

Ganjar tiba di Majelis Ar- Raudhah sekitar pukul 12:30 WIB dan melakukan pembicaraan selama kurang lebih 2 jam dengan Habib Novel. Jamuan istimewa pun disediakan oleh keluarga tuan rumah.

Hingga mencapai akhir dari pertemuan, Habib Novel kemudian memberikan sebuah buku karyanya berjudul 'Manusia Langit' dan sejumlah bingkisan berupa produk susu dan roti hasil produksi pribadi.

"Saya merasa terhormat karena disambut dengan sambel tempe. Ternyata googling dulu," katanya saat hendak meninggalkan Majelis Ar- Raudhah.

Ganjar pun memuji kemampuan masak dari istri Habib Novel. Ia menyebut bahwa masakan yang disajikan nikmat.

"Ibu maskanya enak. Saya jadi nambah sampai 3 kali. Wuenak tenan," ungkapnya.

Sementara itu, Habib Novel saat mengungkapkan bahwa buku yang ia hadiahkan berisi tentang konsep manusia langit. Manusia yang tidak dikenal di dunia tetapi terkenal di dunia langit.