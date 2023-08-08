Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral! Pesan Menyentuh Ganjar Pranowo untuk Putra Semata Wayang

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |16:26 WIB
SEMARANG - Bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan pesan dan nasihat membangun kepada putra semata wayangnya.

Tujuannya tak lain supaya sang buah hati bisa menjalani kehidupan yang terkadang banyak rintangan dan cobaannya. Pesan Ganjar Pranowo kepada putranya, Zinedine Alam Ganjar pun viral di media sosial.

Dalam akun Instragram @ganjar_pranowo, dia mengunggah video kebersamaannya dengan Alam yang ditampilkan lewat foto-foto dengan suara Ganjar sebagai vokalnya.

Dalam video itu Ganjar menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu followers Alam. Jadi dia selama ini ikut mengawasi dan melihat perkembangan media sosial Alam.

“Saya follower anak saya tapi sekaligus saya wasit yang memegang peluit. Kalau kamu offside aku semprit ya. Kalau kamu berhenti, aku dorong. Kalau kamu terlalu kenceng, aku tarik. Tapi aku follower mu,” kata Ganjar, dikutip Selasa (8/8/2023).

Berdasarkan pemantauan dan stalking yang dilakukan Ganjar, Alam ternyata mempunyai progres bagus dalam meraih cita-citanya. Namun hal ini tak semulus jalan tol, karena ada saja masalah yang menghadangnya.

Dikatakan Ganjar, dalam momentum itu dirinya harus hadir bersama Alam yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Namun bukan sebagai Ayah, melainkan laki-laki.

“Kamu punya problem kan? Duduk yuk ngobrol. Ayah mau bicara dan ini bukan antar Ayah dan anak, tapi antar laki-laki. Mesti kamu punya problem ini dan dia ngakuin semua, jadi kamu mesti selesaikan,” ujar Ganjar.

Oleh karena itu, dia sangat senang kalau putranya tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Tapi karena Gubernur Jawa Tengah (Jateng) juga seorang ayah, jadi Ganjar bisa jadi tempat terbaik buat Alam cerita.

Halaman:
1 2
      
