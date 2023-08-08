Menjamu Ganjar di Rumahnya, Habib Novel Merasa Terhormat

SOLO - Habib Novel Alaydrus mengaku terhormat saat berkempatan menjamu Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo di kediamannya, Majelis Ar- Raudhah, Pasar Kliwon, Solo, Selasa (8/08). Baginya, Ganjar adalah salah seorang tokoh yang dipercaya masyarakat.

"Kehormatan buat saya kalau ada seorang yang dipercaya menjadi Calon Presiden atau Calon Gubernur berarti kan orang-orang pilihan. Kok mau datang ke tempat saya, itu kehormatan buat saya," katanya setelah mengantar Ganjar.

Habib Novel mengungkapkan bahwa sejauh ini baru ada 2 Bacapres yang hadir ke kediamannya yakni Anis Baswedan dan Ganjar.

"Kalau yang disebut saat ini Capres baru Pak Anis dan Pak Ganjar. Siapapun saya terima wellcome," beber dia.

Ulama besar itu mengungkapkan bahwa Ganjar juga menyatakan permintaan maafnya jika selama menjabat sebagai Gubernur dirasa kurang memberikan manfaat.