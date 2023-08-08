Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Didoakan Jadi RI 1 oleh Imam Besar Masjid Sheikh Zayed Solo

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:55 WIB
Ganjar Pranowo Didoakan Jadi RI 1 oleh Imam Besar Masjid Sheikh Zayed Solo
Ganjar Pranowo dan KH Abdul Rozaq Shofawi (Foto : Istimewa)
A
A
A

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat doa dari Imam Besar Masjid Sheikh Zayed Al-Nahyan KH Abdul Rozaq Shofawi saat sowan ke Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Solo, Jateng, Selasa (8/8/2023).

Dalam keterangan yang diterima, Ganjar Pranowo ke pesantren tersebut untuk berpamitan kepada KH Abdul Razaq lantaran per tanggal 5 September 2023, ia sudah purnatugas sebagai Gubernur Jateng.

KH Abdul Rozaq pun mendoakan kesuksesan Ganjar dalam kariernya. Ganjar Pranowo juga didoakan menjadi RI 1 atau Presiden RI usai menjabat Gubernur Jateng.

“Pak Ganjar nanti setelah gubernur menjadi RI 1 dengan Gusti Allah. Selama memimpin Jawa Tengah Pak Ganjar, baik,” kata KH Abdul Rozaq.

KH Abdul Rozaq Shofawi mengatakan kedatangan Ganjar membawa keceriaan di Pondok Pesantren Al-Muayyad. Pasalnya banyak santri berhamburan menyambut pria berambut putih itu.

“(Ganjar memberi pesan) untuk anak-anak tadi, taat kepada kiai, untuk selalu ngaji, jangan lupa ngaji, pesan ke anak-anak,” kata KH Abdul.

Sementara, Ganjar Pranowo menyampaukan permohonan maaf apabila selama dua periode kepemimpinan masih ada kekurangan. Ganjar juga menerima banyak petuah baikan dari KH Abdul Razaq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement