Ganjar Pranowo Didoakan Jadi RI 1 oleh Imam Besar Masjid Sheikh Zayed Solo

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat doa dari Imam Besar Masjid Sheikh Zayed Al-Nahyan KH Abdul Rozaq Shofawi saat sowan ke Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Solo, Jateng, Selasa (8/8/2023).

Dalam keterangan yang diterima, Ganjar Pranowo ke pesantren tersebut untuk berpamitan kepada KH Abdul Razaq lantaran per tanggal 5 September 2023, ia sudah purnatugas sebagai Gubernur Jateng.

KH Abdul Rozaq pun mendoakan kesuksesan Ganjar dalam kariernya. Ganjar Pranowo juga didoakan menjadi RI 1 atau Presiden RI usai menjabat Gubernur Jateng.

“Pak Ganjar nanti setelah gubernur menjadi RI 1 dengan Gusti Allah. Selama memimpin Jawa Tengah Pak Ganjar, baik,” kata KH Abdul Rozaq.

KH Abdul Rozaq Shofawi mengatakan kedatangan Ganjar membawa keceriaan di Pondok Pesantren Al-Muayyad. Pasalnya banyak santri berhamburan menyambut pria berambut putih itu.

“(Ganjar memberi pesan) untuk anak-anak tadi, taat kepada kiai, untuk selalu ngaji, jangan lupa ngaji, pesan ke anak-anak,” kata KH Abdul.

Sementara, Ganjar Pranowo menyampaukan permohonan maaf apabila selama dua periode kepemimpinan masih ada kekurangan. Ganjar juga menerima banyak petuah baikan dari KH Abdul Razaq.