INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

PSMTI Jateng Puji Ganjar Torehkan Banyak Prestasi Selama Memimpin Jawa Tengah

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:24 WIB
PSMTI Jateng Puji Ganjar Torehkan Banyak Prestasi Selama Memimpin Jawa Tengah
Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo dalam acara PSMTI Jateng. (Foto: Eka Setiawan)
SEMARANG – Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Jateng menyebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo telah menorehkan berbagai prestasi selama memimpin Jateng 2 periode ini. Sebab itu, di kalangan PSMTI Ganjar adalah tokoh dan pemimpin yang diidolakan.

Hal itu diungkapkan Plt. Ketua PSMTI Jateng Teguh Kinarto saat kegiatan Pelantikan Ketua PSMTI Provinsi Jateng Masa Bakti 2023 – 2027 di Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa (8/8/2023) malam.

Ganjar Pranowo hadir di antara mereka, termasuk Dewan Kehormatan Senior PSMTI Hary Tanoesoedibjo (HT) yang juga Ketua Umum Partai Perindo dan aktif mengayomi PSMTI. Liliana Tanoesoedibjo juga turut hadir.

“Ada inovasi pelayanan publik e-government yang mencegah terjadinya korupsi, support layanan masyarakat mudah dan murah dengan adanya 20 mal pelayanan publik, ini terbanyak di Indonesia,” kata Teguh pada sambutannya.

Selain itu, sebutnya, Jateng mempunyai presentasi penyelesaian rekomendasi BPK terbaik se-Indonesia, meringankan pelaku UMKM dengan kredit usaha super mikro bunga 3 persen per tahun, di mana rata-rata bank bunganya 5 persen.

Dia juga menyebut Ganjar telah berhasil mengentaskan kemiskinan di Jateng, berdasar data BPS.  

Ketua Umum PMTI Wilianto Tanta mengatakan saat ini PSMTI memasuki usia 25 tahun. PSMTI adalah organisasi terbesar di Indonesia, berada di 32 provinsi dan terdiri 300 kabupaten/kota se Indonesia dengan pengurus terdata sekira 600 ribu orang.

“Di mana 80 sampai 90 persen anggotanya adalah pengusaha, ada juga guru, pendidik, dosen. PSMTI organisasi Tionghoa yang bergerak di bidang sosial budaya pendidikan,” ungkap Wilianto Tanta yang juga hadir malam itu.  

