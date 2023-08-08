Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Wujudkan Mimpi Gus Sholah, Ponpes Tebu Ireng bersama Dompet Dhuafa Dirikan Rumah Sakit

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:50 WIB
Wujudkan Mimpi Gus Sholah, Ponpes Tebu Ireng bersama Dompet Dhuafa Dirikan Rumah Sakit
Grand Lauching Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di Jombang Jawa Timur (foto: Okezone/Awal)
A
A
A

JOMBANG - Rumah Sakit Hasyim Asy'ari menggelar Grand Lauching di Jalan Cukir-Parkir Makam Gus Dur, Kwaron, Diwek, Jombang, Jawa Timur. Rumah Sakit Hasyim Asy’ari merupakan buah kolaboraksi antara Yayasan Pondok Pesantren Tebu Ireng bersama Dompet Dhuafa.

Grand Lauching tersebut dihadiri oleh Direktur RSHA, Aria Dewanggana; Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Abdul Hakim Mahfuzh; Istri Salahuddin Wahid, Nyai Hj Farida, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; dan Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Parni Hadi.

Dalam sambutannya, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Abdul Hakim Mahfuzh mengatakan, pembangunan RSHA merupakan perjalanan panjang hingga memakan waktu tujuh tahun, karena terhenti akibat Pandemi Covid-19.

"Pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini merupakan perjalanan panjang hingga selama tujuh tahun lalu antara Gus Sholah dengan Pak Parni, dan vakum karena Covid-19. Dan Alhamdulillah tahun ini selesai, dan melengkapi semuanya. Semoga kehadiran Rumah Sakit Hasyim Asy'ari memberikan manfaat kepada masyarakat Jombang," kata pria yang akrab disapa Gus Kikin, saat Grand Lauching RSHA di Jombang, Jatim, Selasa (8/8/2023).

Diketahui RSHA mempunyai berbagai pelayanan rawat jalan diantaranya, poli penyakit dalam, poli kandungan, poli anak, poli jantung, poli ortopedi, poli bedah dan poli gigi. Pelayanan yang menjadi unggulan di RSHA adalah poli jantung dan poli bedah.

