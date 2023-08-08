Relawan Ganjar Bersama Ribuan Warga Doa Bersama untuk Bangsa di Tuban

Rekawan Ganjar dan ribuan warga doa bersama untuk bangsa di Tuban. (Ist)

TUBAN - Pendukung Ganjar Pranowo mengadakan istigasah dan doa bersama di Desa Plandirejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Ribuan orang dari berbagai kalangan hadir dalam kegiatan yang digelar Sukarelawan Santrine Abah Ganjar (SAG) tersebut. Mulai dari kalangan santri, ustaz, dan ulama, jemaah majelis, hingga masyarakat sekitar.

"SAG Kabupaten Tuban mengadakan doa bersama yang mana sebagai rangkaian, yang alhamdulillah dihadiri dari jemaah dari beberapa daerah," ujar Wakil Ketua SAG Kabupaten Tuban, Ihwanudin Kaswan, dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Ihwanudin menjelaskan, doa bersama dipanjatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di tahun baru Islam 1445 Hijriah sekaligus jelang usia kemerdekaannya yang ke-78.

Relawan berdoa agar seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Tuban agar diselimuti kedamaian dan rasa aman.

"Bertepatan dengan Bulan Muharram, jadi mengambil berkah dari bulan itu sendiri. Kemudian juga doa bersama atas syukur kepada Allah SWT atas kemerdekaan kita," katanya.

Selain itu, Ihwanudin menjelaskan, pihaknya mendoakan agar Indonesia diberikan pemimpin yang memiliki sifat sidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tablig (cerdas), dan fatanah (mampu menyampaikan).

Pihaknya meyakini sifat-sifat tersebut ada pada sosok Ganjar Pranowo. Terlebih Ganjar memiliki kedekatan tersendiri dengan kalangan santri dan ulama.

"Karena masyarakat di sini dan SAG identik dengan santri. Kemudian melihat sosok yang ada sekarang yang dekat dengan santri adalah Pak Ganjar," tutur Ihwanudin.