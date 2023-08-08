Bikin Heboh, Pengantin di Garut Dikawal 2 Robot Transformer

GARUT - Ratusan tamu undangan serta keluarga dibuat heboh saat menghadiri acara resepsi pernikahan Muhamad Haidar (21) dan Risna Wantidewi (20) di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut pada Minggu 6 Agustus 2023) Sang pengantin pria sengaja membuat konsep unik dengan mendaulat cosplay dua robot transformer sebagai pengawalnya.

Bahkan Muhamad Haidar mengaku istrinya tidak mengetahui rencana tersebut. Sampai-sampai sang istri mengira cosplay Autobot, yakni Optimus Prime dan Bumblebee, hanya meramaikan gelaran Car Free Day (CFD) di jalan baru Kadungora-Leles.

"Saya sengaja bikin surprise. Dia sampai keheranan ada dua cosplay robot Transformer ikut mendampingi saat kami tiba di tempat resepsi," ujar Muhamad Haidar kepada MPI, Selasa (8/8/2023).

Rupanya pria kelahiran 16 September 2002 itu sudah merencanakan cukup lama konsep pernikahan unik ini. Apalagi ide mengundang para cosplayer tersebut didapatnya ketika sedang jalan-jalan ke kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung.

"Gara-gara ngeliat cosplay robot saat ke Bandung, saya jadi berminat untuk mengundang mereka kalau saya nikah. Saya kepikiran untuk bikin sesuatu yang unik sebab acara pernikahan disambut oleh lengser sudah sering. Maka tercetuslah ide ini biar saat resepsi suasananya gak begitu tegang," paparnya.

Selain itu, alasan hadirnya cosplay robot tersebut menurut Muhamad Haidar karena sejak kecil ia sangat menyukai film Transformer.

"Dua robot Transformer ini ibaratnya tengah mengawal pasangan pengantin dimana seakan dalam adegan film Transformer yang mengawal Mikaela Banes dan Sam Witwicky," kelakarnya.