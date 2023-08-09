Bacaleg Perindo Beri Bantuan Gawang Futsal, Optimis Muncul Bibit Timnas Indonesia

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra melakukan silaturahmi sekaligus memberikan bantuan gawang futsal ke warga RT 12/09, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Selasa (8/8/2023) malam. Effendi berharap anak-anak di Bintaro bisa menjadi bibit bagi Timnas Indonesia mendatang.

"Silturahmi dengan masyarakat RT 12/09, Bintaro, ini bagian dari silaturahmi yang sudah lama kita jalin, dahulu kita membenahi lapangan voli daerah sini, hari ini menjelang 17 Agustus kita berikan bantuan gawang futsal," ujar Effendi di lokasi, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, gawang futsal itu diharapkan bisa dimanfaatkan secara efektif dan baik oleh anak-anak yang ada di RT 12/09 Bintaro, khususnya untuk kegiatan olahraga remaja hingga anak-anak. Dengan begitu, kecenderungan anak-anak terhadap game di handphone pun bisa dikurangi.

"Kita rangsang dengan mereka supaya datang berolahraga di lapangan yang kita siapkan dengan fasilitas yang cukup memadai. Kita siapkan bolanya sehingga anak-anak ini bisa tumbuh," tuturnya.

Effendi menerangkan, sejatinya dia telah melakukan pembinaan di daerah tersebut sejak beberapa waktu lalu, yang mana pihaknya juga melakukan renovasi pada lapangan di wilayah RT 12/09 itu. Dengan begitu, lapangan bisa kembali dipergunakan oleh, sebagaimana Turnamen Voli yang juga sebelumnya telah dilakukan oleh warga sekitar dengan didukung pihaknya.

Ke depan, tambah Bacaleg Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, pihaknya juga bakal mendukung warga untuk mengadakan sejumlah event-event, seperti senam.