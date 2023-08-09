Dapat Bantuan Gawang Futsal, Warga Pesanggrahan Doakan Effendi Syahputra Sukses di 2024

JAKARTA - Warga RT 12/09, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan mendoakan agar Partai Perindo selalu berjaya. Warga juga berharap Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra itu bisa sukses di tahun 2024 mendatang.

"Harapan buat Bang Effendi Syahputra semoga dia sukses di tahun 2024 mendatang, teruskan perjuangannya. Tuk Partai Perindo juga tetap sukses dan jaya selalu," ujar Ketua RT 12/09 Bintaro, Abdul Haris di lokasi, Selasa (8/8/2023).

Doa dan harapan itu disampaikan Abdul Haris selaku Ketua RT 12/09 Bintaro mewakili warganya. Sebabnya, dia berterima kasih atas bantuan yang selama ini telah diberikan Partai Perindo, khususnya oleh Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra pada lingkungannya.

"Pak Effendi telah memberikan bantuannya, khususnya di lingkungan warga RT 12/09, pertama sekali sarana dan prasarana olahraga, seperti lapangan voli dan gawang tuk futsal yang diperlukan adik-adik di lingkungan RT 12/09, semoga adik-adik yang berada di lingkungan RT 12 ini bisa memainkan secara positif, khususnya futsal," tuturnya.

Dia menambahkan, sebelumnya juga Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, melalui Effendy Syahputra telah merenovasi lapangan voli dan mendukung sejumlah kegiatan di wilayahnya. Misalnya saja Turnamen Bola Voli dengan perebutan Piala bergilir.