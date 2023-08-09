Advertisement
HOME NEWS NEWS

Aktivasi KTA Berasuransi, Abdul Khaliq Pimpin Konsolidasi Bacaleg Perindo di Bandung Barat

Yuwono , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:31 WIB
Aktivasi KTA Berasuransi, Abdul Khaliq Pimpin Konsolidasi Bacaleg Perindo di Bandung Barat
Abdul Khaliq Ahmad. (Foto: Yuwono Wahyu)




BANDUNG - Bacaleg DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Bacaleg DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Perindo menggelar Rapat Konsolidasi KTA Berasuransi Partai Perindo di Padalarang, Bandung Barat. Dari 10 ribu KTA Berasuransi yang disalurkan, 82 persen sudah bisa digunakan. Bahkan masih banyak warga Bandung Barat yang ingin memiliki KTA Berasuransi.

Sebanyak 82 persen dari KTA Partai Perindo yang telah dimiliki anggota dan kader partai telah diaktivasi dan dapat digunakan. Jika mengalami kecelakaan atau ada yang meninggal akan mendapatkan tunjangan bagi ahli warisnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan yng juga Bacaleg DPR RI dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, H. Abdul Khaliq Ahmad. Konsolidasi kepada caleg tandem DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jabar dilakukan di Posko Pemenangan Padalarang, Selasa (8/8/2023) sore.

Abdul Khaliq menegaskan dengan telah diaktivasi kta berasuransi, para bacaleg dan relawan harus segera mendistribusikannya kepada anggota dan kader Perindo.

Halaman:
1 2
      
