INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Hanguskan Puluhan Rumah, Partai Perindo Bantu Korban Kebakaran di Kaltara

USMAN Coddang , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:41 WIB
Hanguskan Puluhan Rumah, Partai Perindo Bantu Korban Kebakaran di Kaltara
Perindo Kaltara salurkan bantuan untuk korban kebakaran. (Foto: Usman Coddang)
KALTARA - Partai Perindo Kaltara langsung bergerak membantu para korban kebakaran di Beringin Empat, Kelurahan Selumit, Tarakan Barat, Kalimantan Utara. Kebakaran hebat terjadi Sabtu 5 Agustus 2023 malam dan menghanguskan puluhan rumah di dua RT. Sebanyak 150 kepala keluarga dan 500 orang kehilangan tempat tinggal.

Adapun bantuan dari Perindo diserahkan langsung rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekjen Perindo Kaltara, Amran.

Bantuan diserahkan langsung di lokasi pengungsian, tepatnya di Kantor Lurah Beringin Satu. “Sumbangan berupa puluhan sembako, puluhan dus mi instan dan air mineral,” ucap Amran.

Hal ini dilakukan langsung oleh Partai Perindo dan jajarannya untuk meringankan beban para korban kebakaran sekaligus wujud kepedulian Partai Perindo terhadap sesame.

BACA JUGA:

Aktivasi KTA Berasuransi, Abdul Khaliq Pimpin Konsolidasi Bacaleg Perindo di Bandung Barat 

“Partai Perindo selalu ada di tengah masyarakat di saat susah maupun senang,” ucap Amran.

(Qur'anul Hidayat)

      
(Qur'anul Hidayat)
