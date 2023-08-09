Advertisement
Warga Antusias Miliki KTA Berasuransi Perindo, Abdul Khaliq: 82 Persen Telah Diaktifkan

Yuwono , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:22 WIB
Warga Antusias Miliki KTA Berasuransi Perindo, Abdul Khaliq: 82 Persen Telah Diaktifkan
Abdul Khaliq Ahmad. (Foto: Yuwono Wahyu)
BANDUNG – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan yang juga Bacaleg DPR RI dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, H. Abdul Khaliq Ahmad mengatakan masyarakat sangat antusias memiliki KTA Berasuransi dari Partai Perindo. Dari 10 ribu KTA Berasuransi yang disalurkan, 82 persen sudah bisa digunakan.

Abdul Khaliq mengtakan, hingga Agustus 2023, KTA Berasuransi sudah 82 persen diaktifkan. Untuk itu pihaknya akan menambah 50-100 KTA yang akan disalurkan kepada warga Kabupaten Bandung Barat.

“Hingga bulan September 2023 ditargetkan menjadi 150 ribu KTA, dengan KTA ini menandakam bahwa mereka adalah anggota Perindo,” kata Abdul Khaliq, Selasa (8/8/2023).

Abdul Khaliq memimpin rapat konsolidasi Bacaleg DPR RI, DPRD Jawa Barat dan Bacaleg DPRD Kabupaten Bandung Barat di Padalarang, Bandung Barat. Konsolidasi kepada caleg tandem DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jabar dilakukan di Posko Pemenangan Padalarang, Selasa (8/8/2023) sore.

Halaman:
1 2
      
