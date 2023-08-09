Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Jokowi Ajak Masyarakat ASEAN Jaga Toleransi, Partai Perindo: Bijak dan Rasional

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:59 WIB
Abdul Khaliq Ahmad (Foto: Partai Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak masyarakat di negara-negara ASEAN untuk menjaga toleransi dan persatuan.

Diketahui, Jokowi ingin ASEAN menjadi jangkar perdamaian dunia.

"Partai Perindo berpandangan bahwa ajakan yang bijak, logis dan rasional karena saat ini situasi masyarakat dunia semakin tidak religius akibat konflik dan krisis global yang melanda sebagian besar negara," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).

Abdul, yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu, mengatakan, Indonesia sebagai anggota aktif ASEAN dapat menjadi negara pelopor menjaga toleransi dan persatuan umat beragama.

Indonesia juga memiliki tradisi yang kuat dalam hal menjaga keberagaman.

"Hal itu karena tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan mencapai angka tertinggi di dunia yakni 96 persen, sebagaimana hasil riset dari Pew Reseacrh Center 2023 ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
