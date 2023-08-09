DPD Partai Perindo Poso Gelar Rapat Koordinasi Bahas Pemenangan Pemilu 2024

POSO - DPD Partai Perindo Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi membahas pemenangan Pemilu 2024, Kamis (3/8/2023). Seluruh anggota menghadiri rapat tersebut.

Partai bernomor urut 16 di kertas surat suara Pemilu 2024 mendatang dan memiliki loyalitas terhadap masyarakat kecil terus menyusun strategi untuk memenangi Pemilu 2024. Para anggota dari DPC, DPRt, dan bacaleg menghadiri rakor tersebut.

Ketua DPD Perindo Poso, Sony Kapito mengatakan, pihaknya optimistis dapat meraih satu fraksi di DPRD Kabupaten Poso. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dapat berada di kursi pemimpin DPRD.

"Kami dapat target satu fraksi di kabupaten dan tidak menutup kemungkinan mengejar kursi kepemimpinan di DPRD Poso dan memastikan satu kursi ke DPRD Provinsi Sulteng," ucap Sony, Kamis (3/8/2023).

Sementara itu, Ketua Harian DPW Perindo Sulteng, Atha Mahmud mengatakan, rakor kali ini untuk menyatukan visi dan misi kemenangan Perindo di Sulteng. Terlebih Poso adalah salah satu struktur gempur 28 terbaik. Karena itu, kemenangan di depan mata harus tetap terjaga dan solid.