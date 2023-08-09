Ketua DPD Perindo Poso Optimis Raih 1 Fraksi di DPRD pada Pemilu 2024

POSO - Ketua DPD Partai Perindo Poso Sony Kapito optimistis pihaknya dapat meraih satu fraksi di DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu 2024. Menurutnya, Perindo bahkan bisa meraih kursi pimpinan di DPRD Poso.

"Kami dapat target satu fraksi di kabupaten dan tidak menutup kemungkinan mengejar kursi kepemimpinan di DPRD Poso dan memastikan satu kursi ke DPRD Provinsi Sulteng," ucap Sony, Kamis (3/8/2023).

Demi mematangkan target itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Poso menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi untuk membahas pemenangan Pemilu 2024.

Partai bernomor urut 16 di kertas surat suara Pemilu 2024 mendatang dan memiliki loyalitas terhadap masyarakat kecil terus menyusun strategi untuk memenangi Pemilu 2024. Para anggota dari DPC, DPRt, dan Bacaleg menghadiri rakor tersebut.