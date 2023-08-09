Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoesoedibjo Keliling Safari Politik, Aiman Witjaksono: Perkuat Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:36 WIB
Hary Tanoesoedibjo Keliling Safari Politik, Aiman Witjaksono: Perkuat Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera
Aiman Witjaksono (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menggelar safari politik guna koordinasi dan konsolidasi internal untuk pemenangan Pemilu 2024.

Konsolidasi partai --yang berlambang rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- dilakukan guna memperkuat setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo, DPD, hingga para bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota dalam memenangkan Pemilu 2024.

Dalam safari politik pada 6-8 Agustus 2023 tersebut, Hary memimpin koordinasi dan konsolidasi di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait hal ini, Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Aiman Witjaksono mengatakan, Partai Perindo gencar melakukan konsolidasi di setiap wilayah. Hal itu dilakukan guna mendengar lebih lanjut kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah, termasuk dari aspirasi yang didengar kader.

"Ya, pada intinya adalah partai yang menang adalah partai yang dekat dengan masyarakatnya. Partai yang tahu terkait dengan kebutuhan apa yang dikehendaki oleh publiknya, masyarakatnya, atau rakyatnya. Ini yang tengah digencarkan oleh Partai Perindo," kata Aiman, Rabu (9/8/2023).

Aiman yang juga merupakan jurnalis senior ini menjelaskan, dengan melakukan konsolidasi di setiap wilayah, Partai Perindo menjadi selalu dekat dengan rakyat dan tahu apa yang dibutuhkan rakyat.

"Partai Perindo adalah salah satu partai yang siap juga memberikan solusi di antaranya soal pekerjaan, advokasi, yang kita tujukan untuk Indonesia sejahtera," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement