Hary Tanoesoedibjo Keliling Safari Politik, Aiman Witjaksono: Perkuat Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menggelar safari politik guna koordinasi dan konsolidasi internal untuk pemenangan Pemilu 2024.

Konsolidasi partai --yang berlambang rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- dilakukan guna memperkuat setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo, DPD, hingga para bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota dalam memenangkan Pemilu 2024.

Dalam safari politik pada 6-8 Agustus 2023 tersebut, Hary memimpin koordinasi dan konsolidasi di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait hal ini, Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Aiman Witjaksono mengatakan, Partai Perindo gencar melakukan konsolidasi di setiap wilayah. Hal itu dilakukan guna mendengar lebih lanjut kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah, termasuk dari aspirasi yang didengar kader.

"Ya, pada intinya adalah partai yang menang adalah partai yang dekat dengan masyarakatnya. Partai yang tahu terkait dengan kebutuhan apa yang dikehendaki oleh publiknya, masyarakatnya, atau rakyatnya. Ini yang tengah digencarkan oleh Partai Perindo," kata Aiman, Rabu (9/8/2023).

Aiman yang juga merupakan jurnalis senior ini menjelaskan, dengan melakukan konsolidasi di setiap wilayah, Partai Perindo menjadi selalu dekat dengan rakyat dan tahu apa yang dibutuhkan rakyat.

"Partai Perindo adalah salah satu partai yang siap juga memberikan solusi di antaranya soal pekerjaan, advokasi, yang kita tujukan untuk Indonesia sejahtera," tuturnya.