HT Kobarkan Semangat Kader Perindo di Yogyakarta

YOGYAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) membakar semangat kader Perindo di Yogyakarta. Jelang Pemilu 2024, Perindo terus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal dengan melakukan kunjungan ke beberapa DPW.

“Saya memberikan arahan di rapat Koordinasi DPW, DPD, anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dalam rangka rangkaian konsolidasi ke seluruh Dapil untuk tentunya menyamakan persepsi, perspektif dan strategi bagaimana kita bisa memperoleh dua digit di seluruh tingkatan, baik pada tingkat nasional, tingkat DPR RI, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar HT seraya membagikan foto serta video pada laman Instagram miliknya, Rabu (09/08/2023).

Dia menjelaskan, Jawa Tengah merupakan penyumbang ketiga terbesar dari jumlah kursi DPR RI.