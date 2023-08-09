Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT Kobarkan Semangat Kader Perindo di Yogyakarta

Widi Agustian , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:24 WIB
HT Kobarkan Semangat Kader Perindo di Yogyakarta
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo membakar semangat kader Perindo. (Foto: Perindo)
A
A
A

 

YOGYAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) membakar semangat kader Perindo di Yogyakarta. Jelang Pemilu 2024, Perindo terus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal dengan melakukan kunjungan ke beberapa DPW.

 BACA JUGA:

“Saya memberikan arahan di rapat Koordinasi DPW, DPD, anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini dalam rangka rangkaian konsolidasi ke seluruh Dapil untuk tentunya menyamakan persepsi, perspektif dan strategi bagaimana kita bisa memperoleh dua digit di seluruh tingkatan, baik pada tingkat nasional, tingkat DPR RI, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar HT seraya membagikan foto serta video pada laman Instagram miliknya, Rabu (09/08/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, Jawa Tengah merupakan penyumbang ketiga terbesar dari jumlah kursi DPR RI.

Halaman:
1 2
      
