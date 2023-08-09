Ganjar Dikenal sebagai Siswa Cerdas dan Baik, Dian Mirza: Pemimpin Ideal

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok siswa yang baik serta berprestasi saat masih duduk di bangku sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang gurunya di SMA 1 BOPKRI, Yogyakarta, Rustri.

Bacaleg cantik asal Partai Perindo Dian Mirza mengatakan, Ganjar merupakan sosok yang lahir untuk menjadi pemimpin. Ganjar memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin ideal dengan kecerdasan intelektual dan emosionalnya.

"Sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memiliki dua kriteria tersebut," kata Dian kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).

Dian Mirza, yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 9 dari Partai Perindo yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu, mengatakan, karakter Ganjar tersebut cocok untuk memimpin Indonesia.

Dian mencontohkan, saat memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara baik. Ganjar juga dikenal cepat dalam mengambil kebijakan strategis.

"Selain itu, Ganjar juga memilki kecerdasan emosional yang mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan tepat, sehingga mereka dapat menghindari semua hal negatif/buruk karena mereka tahu dampak dan konsekuensi yang akan diterima," tambahnya.