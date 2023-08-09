Misteri 1 Keluarga Meninggal karena Keracunan Jamur, Makan Bersama Berakhir Jadi Petaka

PERTH – Pada Sabtu (29/7/2023) yang lalu, lima orang duduk untuk makan bersama keluarga di sebuah kota kecil di Australia. Namun siapa yang menduga jika makan bersama keluarga yang seharusnya penuh rasa bahagia ini malah berakhir petaka.

Dalam seminggu, tiga orang mati, yang keempat berjuang untuk hidup, dan yang kelima sedang diselidiki karena berpotensi meracuni tamunya dengan jamur liar.

Tetapi wanita berusia 48 tahun yang memasak makan siang itu mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia mencintai keluarganya dan tidak akan menyakiti mereka.

Kasus aneh ini telah menarik perhatian nasional, membingungkan polisi, dan membuat komunitas yang erat terguncang.

Kisah yang tidak biasa dimulai ketika Gail dan Don Patterson berhenti untuk makan siang bersama cucu mereka di rumah menantu perempuan mereka Erin Patterson di Leongatha - dua jam berkendara ke tenggara Melbourne.

Kala itu, hadir juga keluarga Wilkinson - Heather, saudara perempuan Gail, dan suaminya Ian.

Dikutip BBC, keempatnya adalah anggota yang sangat dicintai di kota terdekat Korumburra, di mana Ian adalah pendeta gereja Baptis setempat.