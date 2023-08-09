Rusia Salahkan Ukraina Atas Serentetan Pembakaran di Pusat Perekrutan Militer, Dituding Lakukan Penipuan

Rusia menyalahkan Ukraina atas pembakaran di pusat militer (Foto: Reuters)

RUSIA – Rusia menyalahkan Ukraina atas serentetan serangan pembakaran di pusat perekrutan militer. Rusia juga menuduh bahwa penelepon di Ukraina menipu beberapa orang Rusia yang lebih tua untuk melakukan kejahatan semacam itu.

Klaim tersebut tidak didukung oleh bukti. Kantor kejaksaan mengatakan agen Ukraina berpura-pura sebagai polisi atau kreditor dalam panggilan dan menghasut Rusia untuk menyerang pusat dengan imbalan janji untuk melunasi utang.

Beberapa orang Rusia diduga dijanjikan pengembalian tabungan mereka yang dicuri.

Dalam dugaan penipuan itu, para korban diberi tahu bahwa penjahat telah mengakses tabungan mereka tetapi mereka akan mendapatkan uangnya kembali jika menyerang pusat perekrutan.

Terkadang para korban juga diyakinkan bahwa serangan semacam itu akan membantu menangkap para penjahat.

Jaksa mengatakan panggilan telepon dilakukan dalam skala besar dan bertepatan dengan kemajuan Rusia di front Ukraina.

Dalam pernyataannya tentang dugaan penipuan, kementerian dalam negeri Rusia menekankan bahwa serangan terhadap pusat perekrutan militer dapat dihukum hingga 20 tahun penjara.