Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Salahkan Ukraina Atas Serentetan Pembakaran di Pusat Perekrutan Militer, Dituding Lakukan Penipuan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:25 WIB
Rusia Salahkan Ukraina Atas Serentetan Pembakaran di Pusat Perekrutan Militer, Dituding Lakukan Penipuan
Rusia menyalahkan Ukraina atas pembakaran di pusat militer (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIARusia menyalahkan Ukraina atas serentetan serangan pembakaran di pusat perekrutan militer. Rusia juga menuduh bahwa penelepon di Ukraina menipu beberapa orang Rusia yang lebih tua untuk melakukan kejahatan semacam itu.

Klaim tersebut tidak didukung oleh bukti. Kantor kejaksaan mengatakan agen Ukraina berpura-pura sebagai polisi atau kreditor dalam panggilan dan menghasut Rusia untuk menyerang pusat dengan imbalan janji untuk melunasi utang.

Beberapa orang Rusia diduga dijanjikan pengembalian tabungan mereka yang dicuri.

Dalam dugaan penipuan itu, para korban diberi tahu bahwa penjahat telah mengakses tabungan mereka tetapi mereka akan mendapatkan uangnya kembali jika menyerang pusat perekrutan.

Terkadang para korban juga diyakinkan bahwa serangan semacam itu akan membantu menangkap para penjahat.

Jaksa mengatakan panggilan telepon dilakukan dalam skala besar dan bertepatan dengan kemajuan Rusia di front Ukraina.

Dalam pernyataannya tentang dugaan penipuan, kementerian dalam negeri Rusia menekankan bahwa serangan terhadap pusat perekrutan militer dapat dihukum hingga 20 tahun penjara.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178895/putin-nPVl_large.jpg
Rusia Pastikan Merespons Sangat Serius jika Ukraina Gunakan Rudal Tomahawk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement