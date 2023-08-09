Wanita Ini Digigit Hiu saat Asyik Berenang, Pantai Kota New York Langsung Ditutup

Seorang wanita digigit hiu saat berenang di pantai di New York (Foto: AP)

NEW YORK - New York City menutup Pantai Rockaway yang populer pada Selasa (8/8/2023) setelah seorang wanita berusia 50 tahun digigit hiu pada Senin (7/8/2023) malam.

Pejabat Taman Kota New York mengatakan wanita itu diketahui sedang berenang di dekat Beach 59th Street ketika seekor hiu menggigit kakinya.

Penjaga pantai membawa wanita itu keluar dari air dan memberikan pertolongan pertama sebelum dia dibawa ke rumah sakit.

Para pejabat mengatakan dia dalam kondisi kritis tetapi stabil, dengan luka yang dalam di pahanya.

Insiden itu menandai gigitan hiu pertama yang dikonfirmasi di Rockaway Beach dalam ingatan baru-baru ini.

"Kami berharap perenang ini pulih sepenuhnya," kata departemen pertamanan dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.

"Meskipun ini adalah peristiwa yang menakutkan, kami ingin mengingatkan warga New York bahwa gigitan hiu di Rockaway sangat jarang terjadi,” lanjutnya.