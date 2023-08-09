Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Digigit Hiu saat Asyik Berenang, Pantai Kota New York Langsung Ditutup

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:46 WIB
Wanita Ini Digigit Hiu saat Asyik Berenang, Pantai Kota New York Langsung Ditutup
Seorang wanita digigit hiu saat berenang di pantai di New York (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - New York City menutup Pantai Rockaway yang populer pada Selasa (8/8/2023) setelah seorang wanita berusia 50 tahun digigit hiu pada Senin (7/8/2023) malam.

Pejabat Taman Kota New York mengatakan wanita itu diketahui sedang berenang di dekat Beach 59th Street ketika seekor hiu menggigit kakinya.

Penjaga pantai membawa wanita itu keluar dari air dan memberikan pertolongan pertama sebelum dia dibawa ke rumah sakit.

Para pejabat mengatakan dia dalam kondisi kritis tetapi stabil, dengan luka yang dalam di pahanya.

Insiden itu menandai gigitan hiu pertama yang dikonfirmasi di Rockaway Beach dalam ingatan baru-baru ini.

"Kami berharap perenang ini pulih sepenuhnya," kata departemen pertamanan dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.

"Meskipun ini adalah peristiwa yang menakutkan, kami ingin mengingatkan warga New York bahwa gigitan hiu di Rockaway sangat jarang terjadi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181510//pekerj-MpRc_large.jpg
Perempuan Makin Aktif di Dunia Kerja, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3182015//working_mom-jtCA_large.jpg
Mitos vs Realita Karier untuk Working Mom, Apa Saja? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178350//spesies_kepiting_semi_transparan_yang_ditemukan_di_australia-O3Pu_large.jpg
Ilmuwan Temukan Spesies Baru Kepiting dan Hiu Lentera Mini di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176240//wanita-khHX_large.jpg
Wanita Tewas di Musala Terminal Kalideres Diduga Kehabisan Darah Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172651//jyoti_dan_rumeysa_wanita_tertinggi_dan_terpendek_rekor_dunia-3ugP_large.jpg
Jyoti dan Rumeysa, Wanita Tertinggi vs Terpendek Rekor Dunia Tea Time Bersama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172641//wanita_tertinggi_dan_terendah-ZTBd_large.jpg
Momen Bersejarah, Wanita Tertinggi dan Terpendek di Dunia Saling Bertemu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement