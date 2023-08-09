Mancing Santai Bersama Keluarga, Wali Kota Ini Bukan Dapat Ikan Tapi Kokain 32 Kg Seharga Rp17 Miliar

Wali Kota Tampa temukan kokain seberat 70 pon saat memancing bersama keluarga (Foto: Jane Castor)

TAMPA – Wali Kota Tampa Jane Castor membuat tangkapan besar saat memancing di Florida Keys bersama keluarga akhir bulan lalu. Menurut kantor walikota, dia melihat dan mengangkut paket berisi 70 pon atau 32 kg kokain dengan perkiraan nilai jalan sekitar USD1,1 juta (Rp17 miliar).

Patroli Perbatasan Amerika Serikat (AS) mengatakan paket itu ditemukan di selatan Marathon pada 23 Juli lalu.

Castor mencatat lokasi penemuan itu di arlojinya saat keluarganya mengangkut paket itu keluar dari air ke perahu rekreasi mereka, dan menghubungi Kantor Sheriff Kabupaten Monroe untuk melaporkan obat-obatan tersebut.

Menurut agen perbatasan dan Kantor Sheriff County Monroe, agen Patroli Perbatasan dengan Sektor Miami kemudian menahan obat-obatan tersebut. Kemasannya berisi 25 keping kokain.