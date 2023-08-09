Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mancing Santai Bersama Keluarga, Wali Kota Ini Bukan Dapat Ikan Tapi Kokain 32 Kg Seharga Rp17 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:07 WIB
Mancing Santai Bersama Keluarga, Wali Kota Ini Bukan Dapat Ikan Tapi Kokain 32 Kg Seharga Rp17 Miliar
Wali Kota Tampa temukan kokain seberat 70 pon saat memancing bersama keluarga (Foto: Jane Castor)
A
A
A

TAMPAWali Kota Tampa Jane Castor membuat tangkapan besar saat memancing di Florida Keys bersama keluarga akhir bulan lalu. Menurut kantor walikota, dia melihat dan mengangkut paket berisi 70 pon atau 32 kg  kokain dengan perkiraan nilai jalan sekitar USD1,1 juta (Rp17 miliar).

Patroli Perbatasan Amerika Serikat (AS) mengatakan paket itu ditemukan di selatan Marathon pada 23 Juli lalu.

Castor mencatat lokasi penemuan itu di arlojinya saat keluarganya mengangkut paket itu keluar dari air ke perahu rekreasi mereka, dan menghubungi Kantor Sheriff Kabupaten Monroe untuk melaporkan obat-obatan tersebut.

Menurut agen perbatasan dan Kantor Sheriff County Monroe, agen Patroli Perbatasan dengan Sektor Miami kemudian menahan obat-obatan tersebut. Kemasannya berisi 25 keping kokain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/18/2737441/berbagai-cara-dilakukan-untuk-menyelundupkan-kokain-misalnya-disembunyikan-dalam-daging-halal-LQmss55VdY.JPG
Berbagai Cara Dilakukan untuk Menyelundupkan Kokain, Misalnya Disembunyikan dalam 'Daging Halal'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/18/2737329/bak-memesan-pizza-pembelian-kokain-di-internet-dapat-dilakukan-dengan-mudah-Xyv4YSJHdB.jpg
Bak Memesan Pizza, Pembelian Kokain di Internet Dapat Dilakukan dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/01/18/1916313/pbb-produksi-kokain-dan-opium-global-melonjak-hingga-sentuh-rekor-tertinggi-SyPRn09nqe.jpg
PBB: Produksi Kokain dan Opium Global Melonjak Hingga Sentuh Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/07/01/18/234624/vGftyF52eW.jpg
Dua Ton Kokain Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/06/25/18/232746/1xMF33H2oi.jpg
Inggris "Ibu Kota" Kokain Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2007/11/02/18/58125/
Meksiko Sita 23 Ton Kokain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement